فوانيس مكية تلفت أنظار 22 ألف زائر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
شهدت فعاليات «فوانيس مكية» التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة للعام الثاني على التوالي لمدة 11 يوما خلال شهر رمضان المبارك، زيارة نحو 22 ألف زائر من أهالي العاصمة المقدسة وزوار مكة المكرمة.
وأوضح الأمين العام للغرفة إبراهيم برديسي أن الفعاليات التي اختتمت، تنوعت من خلال المسرح والمطاعم والمتحف والمعارض والألعاب، وهدفت جميعها إلى الترويج لعدد من المظاهر الأثرية بمكة المكرمة، ومظاهرها التجارية والعمرانية القديمة من خلال عدد من الأنشطة المجتمعية المختلفة التي تستهدف الأطفال والكبار من أهالي مكة المكرمة وعائلاتها وزوارها.
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