سعد المحارب رئيساً تنفيذياً للدار السعودية للنشر والتوزيع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سعد المحارب رئيسا تنفيذيا للدار السعودية للنشر والتوزيع

عين الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، الأستاذ سعد بن محارب المحارب رئيسا تنفيذيا للدار السعودية للنشر والتوزيع، والتي سبق وأن أعلن وزير العمل عن تأسيسها لنشر وتسويق وتوزيع الكتاب السعودي في مختلف الدول العربية.

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ويأتي قرار وزير الثقافة بتعيين المحارب رئيسا تنفيذيا للدار، بعد تعيين الدكتور محمد حسن علوان رئيسا تنفيذيا لقطاع الأدب والترجمة والنشر، لتعزيز الاستفادة من الكفاءات المحلية في العمل على تطوير قطاع الإنتاج الإبداعي والثقافي والأدبي في المملكة، في ظل توجهات واستراتيجية الوزارة المنسجمة مع رؤية المملكة 2030.

ويعد الأستاذ سعد بن محارب المحارب من الكفاءات السعودية التي عملت في مجال الثقافة والصحافة، كما تولى سابقا إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب.

وتهدف الدار السعودية إلى إزالة العوائق التي كانت تحول سابقا بين المؤلف السعودي وبين الجمهور، وستخدم الثقافة السعودية بدرجة أساسية، من حيث الاهتمام بالكتاب السعودي الحديث والقديم وطباعته وتوزيعه، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المبدعين السعوديين في كل المجالات الإبداعية، ومن خلال كل مسارات الدعم الممكنة.