تحرير 2265 مخالفة على منشآت صحية بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسفرت حملة الرقابة البلدية التي استهدفت المنشآت الغذائية والصحية في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، خلال النصف الأول من رمضان، عن إغلاق 53 منشأة وتحرير 2265 مخالفة إضافة إلى التعامل مع 219 بلاغا من خلال مركز الاتصال 940 الذكي.

وأكدت الأمانة أن الحملات الرقابية تهدف إلى التأكد من التزام جميع المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة باشتراطات السلامة الصحية ومعالجة وتصحيح وضع المنشآت المخالفة، إضافة إلى نشر التوعية الصحية بأهمية التقيد بالاشتراطات البلدية.

وأضافت أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المنشآت المخالفة وأخذ التعهدات عليها وإلزامها بمعالجة وتصحيح وضعها، مشددة على استمرار الجولات التفتيشية للتأكد من استيفاء جميع المنشآت للاشتراطات الصحية العامة، داعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة عبر مركز الاتصال الموحد 940.