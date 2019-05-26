تاريخية جدة تتصدر رخص البسطات الرمضانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

‫تصدرت بلدية جدة التاريخية النسبة الأعلى في تصاريح رخص البسطات الرمضانية بواقع 92 رخصة، فيما رصدت الأمانة 503 بائعين مخالفين، وأتلفت 521 بسطة عشوائية في مواقع متفرقة.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة محمد البقمي لـ»مكة»، أن إجمالي رخص البسطات الرمضانية التي أصدرت لهذا الشهر بلغ 440 رخصة، مشيرا إلى أن بلدية جدة الجديدة حلت ثانية بـ87 رخصة، ثم بلديتا الصفا والمطار بإجمالي 58 لكل نطاق، وفي البلد جرى إصدار 49 رخصة، فيما توزعت الرخص المتبقية بشكل متباين.

وذكر أنه فيما يتعلق بمتابعة البسطات المخالفة عموما، سواء بسطات السوبيا أو البطاطس أو غيرهما، كثفت أعمال الرقابة البلدية على المنشآت الغذائية إلى جانب البسطات الرمضانية عبر المراقبين الميدانيين واللجان المختصة بمكافحة البيع الجائل والتفتيش على الأسواق الشعبية.

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وأكد أن فرقا مختصة تكلف بأعمال الجولات الميدانية لمكافحة الباعة الجائلين والبسطات غير النظامية في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها، وذلك ضمن جهودها في حملة الرقابة البلدية خلال موسم رمضان.

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ولفت إلى حرص الأمانة على إيجاد تنظيم وآلية للبيع المتجول للسعوديين وفق ضوابط تتسم بتقنين هذه الظاهرة وتحويلها من سلبية لتصبح عملا منظما بإعطاء الفرصة للمواطن السعودي.‬

‫عن بسطات البطاطس والسوبيا:‬