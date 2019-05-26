إغلاق 473 منشأة غذائية مخالفة في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

أغلقت أمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الثالث من رمضان الحالي 473 منشأة غذائية، ضمن حملة الرقابة البلدية لهذ العام، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أنحاء المملكة بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

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ونفذت الأمانة وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي جولات تفتيشية على المنشآت الغذائية في نطاق 19 بلدية فرعية، نتج عنها إنذار منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية، شملت مطاعم ومطابخ وكافتيريات وتموينات، إلى جانب محلات بيع اللحوم والأكشاك والبسط الموسمية.

كما أتلفت بسطات عشوائية في مواقع متفرقة، إضافة إلى المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، فضلا عن مخالفة فتح نشاط بدون رخصة ومخالفة اشتراطات المباني والإنشاءات وغيرها من المخالفات.

من أعمال الأمانة وبلدياتها خلال أسبوع: