السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة
أغلقت أمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الثالث من رمضان الحالي 473 منشأة غذائية، ضمن حملة الرقابة البلدية لهذ العام، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أنحاء المملكة بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.
ونفذت الأمانة وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي جولات تفتيشية على المنشآت الغذائية في نطاق 19 بلدية فرعية، نتج عنها إنذار منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية، شملت مطاعم ومطابخ وكافتيريات وتموينات، إلى جانب محلات بيع اللحوم والأكشاك والبسط الموسمية.
كما أتلفت بسطات عشوائية في مواقع متفرقة، إضافة إلى المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، فضلا عن مخالفة فتح نشاط بدون رخصة ومخالفة اشتراطات المباني والإنشاءات وغيرها من المخالفات.
من أعمال الأمانة وبلدياتها خلال أسبوع:
- 3134 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية
- إنذار 1596 منشأة مخالفة للاشتراطات
- سحب 650 عينة من الأطعمة
- إتلاف 734 كجم مواد غذائية فاسدة
- الأمانة تلقت 172 بلاغا
- عالجت 487 مخالفة
- ضبط 350 بائعا جائلا مخالفا
- إتلاف 293 بسطة عشوائية
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 473 منشأة غذائية مخالفة في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.