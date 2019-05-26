السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سان فرانسيسكو طور باحثون في جامعة ووترلو الكندية تقنية جديدة تعتمد على التخمير الطبيعي لإنتاج نوعية من الغازات الحيوية التي تصلح للاستخدام كمصدر للوقود. ويمكن استخدام الغازات الناتجة عن هذه العملية بديلا للغازات الطبيعية البترولية التي تدخل في كثير من الصناعات الدوائية والبتروكيماوية. وقال أستاذ الهندسة البيئية والمدنية بجامعة ووترلو هيونج سول إن خبراء الهندسة الحيوية المعنيين بالحفاظ على البيئة ينظرون لفضلات الطعام باعتبارها مصدرا هائلا للطاقة، ويمكن استخراج كيماويات ومصادر طاقة مفيدة منها.



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كانت هذه تفاصيل خبر تقنية جديدة تحول فضلات الطعام إلى مصدر للطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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