الأنابيب السعودية تغطي كامل الخسائر المتراكمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب تغطية كامل الخسائر المتراكمة، مشيرة إلى تعديل مركزها المالي من خلال تغطية كامل الخسائر المتراكمة البالغة نحو 126.8 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2018 والتي تمثل 24.86% من رأسمال الشركة البالغ 510 ملايين ريال.

وأوضحت الشركة في بيان أمس على موقع «تداول» أن سبب التغطية الكاملة للخسائر المتراكمة يعود إلى تحويل مبلغ 126.8 مليون ريال من «حساب علاوة إصدار الأسهم» إلى «حساب الأرباح/ الخسائر المحتجزة» وفقا لما أقرته الجمعية العامة العادية، مبينة أنه نتيجة لذلك، بلغت قيمة الخسائر المتراكمة المسجلة في 31 ديسمبر 2018 ، صفرا.

ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة السعودية لأنابيب الصلب في اجتماعها يوم7 مايو 2019، على توصية مجلس الإدارة بتغطية الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2018، وذلك بتحويل مبلغ وقدره 126.79 مليون ريال من بند «علاوة إصدار الأسهم» إلى بند الخسائر المتراكمة.