، اتحاد الرياضات اللاسلكية يناقش مشاركاته السابقة ويعتمد خطته المقبلة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعود الفغم وحضور جميع الأعضاء.
وأوضح رئيس الاتحاد سعود الفغم أنه تم خلال الاجتماع استعراض تقارير البطولات الداخلية والخارجية في الفترة الماضية، والاطلاع على خطة عمل الاتحاد لهذه المشاركات، إضافة إلى اعتماد الخطة الزمنية للبطولات خلال الفترة المقبلة لتجهيز المنتخبات السعودية بشكل جيد، مقدمًا في هذا الصدد شكره للجميع على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية، وتوجوها بمشاركات مميزة وبطولات داخلية شهدت نجاحًا من الناحيتين التنظيمية والفنية.
كما شكر الفغم لاعبي منتخبات المملكة للرياضات اللاسلكية على المستويات التي قدموها وتمثيل المملكة بشكل جيد في بطولة آسيا التي أُقيمت في كوريا الجنوبية والمعسكر الإعدادي الذي الخليج 365 هذه المشاركة وأُقيم في ماليزيا.
اتحاد الرياضات اللاسلكية يناقش مشاركاته السابقة ويعتمد خطته المقبلةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-27
عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعود الفغم وحضور جميع الأعضاء.
وأوضح رئيس الاتحاد سعود الفغم أنه تم خلال الاجتماع استعراض تقارير البطولات الداخلية والخارجية في الفترة الماضية، والاطلاع على خطة عمل الاتحاد لهذه المشاركات، إضافة إلى اعتماد الخطة الزمنية للبطولات خلال الفترة المقبلة لتجهيز المنتخبات السعودية بشكل جيد، مقدمًا في هذا الصدد شكره للجميع على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية، وتوجوها بمشاركات مميزة وبطولات داخلية شهدت نجاحًا من الناحيتين التنظيمية والفنية.
كما شكر الفغم لاعبي منتخبات المملكة للرياضات اللاسلكية على المستويات التي قدموها وتمثيل المملكة بشكل جيد في بطولة آسيا التي أُقيمت في كوريا الجنوبية والمعسكر الإعدادي الذي الخليج 365 هذه المشاركة وأُقيم في ماليزيا.
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
12:01 AM
عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعود الفغم وحضور جميع الأعضاء.
وأوضح رئيس الاتحاد سعود الفغم أنه تم خلال الاجتماع استعراض تقارير البطولات الداخلية والخارجية في الفترة الماضية، والاطلاع على خطة عمل الاتحاد لهذه المشاركات، إضافة إلى اعتماد الخطة الزمنية للبطولات خلال الفترة المقبلة لتجهيز المنتخبات السعودية بشكل جيد، مقدمًا في هذا الصدد شكره للجميع على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية، وتوجوها بمشاركات مميزة وبطولات داخلية شهدت نجاحًا من الناحيتين التنظيمية والفنية.
كما شكر الفغم لاعبي منتخبات المملكة للرياضات اللاسلكية على المستويات التي قدموها وتمثيل المملكة بشكل جيد في بطولة آسيا التي أُقيمت في كوريا الجنوبية والمعسكر الإعدادي الذي الخليج 365 هذه المشاركة وأُقيم في ماليزيا.
، اتحاد الرياضات اللاسلكية يناقش مشاركاته السابقة ويعتمد خطته المقبلة ،
المصدر : الخليج 365
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