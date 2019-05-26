محمد بن مسعود - الدمام - قالت إنها مجرد شائعات وادعاءات لا ‎‏تمت للواقع بصلة وبشكل مطلق نفت شركة المياه الوطنية في بيان لها ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن تولي شركة فرنسية بقيادات يقارب عددهم ١٢٢ من جنسيات عربية، يتمتعون بمزايا وظيفية، مهام شركة المياه الوطنية. وقالت الشركة إن ما يتم تناقله مجرد شائعات عارية من الصحة تمامًا بمضامينها كافة، ومعلومات لا ‎‏تمت للواقع بصلة، وبشكل مطلق. "المياه الوطنية": لا صحة لما أُثير حول تولي شركة فرنسية قيادة الشركة عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-05-27 نفت شركة المياه الوطنية في بيان لها ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن تولي شركة فرنسية بقيادات يقارب عددهم ١٢٢ من جنسيات عربية، يتمتعون بمزايا وظيفية، مهام شركة المياه الوطنية. وقالت الشركة إن ما يتم تناقله مجرد شائعات عارية من الصحة تمامًا بمضامينها كافة، ومعلومات لا ‎‏تمت للواقع بصلة، وبشكل مطلق. 27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440 Advertisements 12:00 AM قالت إنها مجرد شائعات وادعاءات لا ‎‏تمت للواقع بصلة وبشكل مطلق قالت إنها مجرد شائعات وادعاءات لا ‎‏تمت للواقع بصلة وبشكل مطلق نفت شركة المياه الوطنية في بيان لها ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن تولي شركة فرنسية بقيادات يقارب عددهم ١٢٢ من جنسيات عربية، يتمتعون بمزايا وظيفية، مهام شركة المياه الوطنية. وقالت الشركة إن ما يتم تناقله مجرد شائعات عارية من الصحة تمامًا بمضامينها كافة، ومعلومات لا ‎‏تمت للواقع بصلة، وبشكل مطلق. ، "المياه الوطنية": لا صحة لما أُثير حول تولي شركة فرنسية قيادة الشركة ،

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