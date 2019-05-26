، بالفيديو.. مواطنان برفحاء يصطادان أنثى أرنب بري ويطلقان سراحها بعد اكتشاف حملها ،

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أطلق مواطنان من سكان محافظة رفحاء سراح أنثى أرنب بري بعدما أمسكا بها في الصحراء، واكتشفا أنها تحمل صغارًا في أحشائها.
وأوضح المواطنان اللذان فضَّلا عدم ذكر اسمَيْهما لـ"الخليج 365" أنهما كانا في رحله برية في صحاري محافظة رفحاء مساء أمس، وأثناء تجولهما بالسيارة ظهر فجأة أمامها أرنب بري؛ فتم مطاردته والإمساك به بعدما أعياه التعب.
وقالا: تبيّن أن الأرنب أنثى، وتحمل في بطنها صغارًا مع بروز أثدائها بشكل واضح. ورفقًا بها، ورحمة بصغارها، قررنا إخلاء سبيلها في الصحراء؛ لتتمكن من وضع صغارها وإرضاعها والعناية بها.
ونالت مبادرة المواطنَين إعجاب الكثيرين ممن تابعو الفيديو، واعتبروه تصرفًا يعكس الوجه الحقيقي للرحمة والرفق بالحيوان، إضافة إلى الاهتمام به، ومنع أذيته.
بالفيديو.. مواطنان برفحاء يصطادان أنثى أرنب بري ويطلقان سراحها بعد اكتشاف حملهاعويد التومي الخليج 365 2019-05-26
أطلق مواطنان من سكان محافظة رفحاء سراح أنثى أرنب بري بعدما أمسكا بها في الصحراء، واكتشفا أنها تحمل صغارًا في أحشائها.
وأوضح المواطنان اللذان فضَّلا عدم ذكر اسمَيْهما لـ"الخليج 365" أنهما كانا في رحله برية في صحاري محافظة رفحاء مساء أمس، وأثناء تجولهما بالسيارة ظهر فجأة أمامها أرنب بري؛ فتم مطاردته والإمساك به بعدما أعياه التعب.
وقالا: تبيّن أن الأرنب أنثى، وتحمل في بطنها صغارًا مع بروز أثدائها بشكل واضح. ورفقًا بها، ورحمة بصغارها، قررنا إخلاء سبيلها في الصحراء؛ لتتمكن من وضع صغارها وإرضاعها والعناية بها.
ونالت مبادرة المواطنَين إعجاب الكثيرين ممن تابعو الفيديو، واعتبروه تصرفًا يعكس الوجه الحقيقي للرحمة والرفق بالحيوان، إضافة إلى الاهتمام به، ومنع أذيته.
26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
11:16 PM
لاقت مبادرتهما الاستحسان وتم تداولها كنموذج للرحمة والرفق بالحيوان
أطلق مواطنان من سكان محافظة رفحاء سراح أنثى أرنب بري بعدما أمسكا بها في الصحراء، واكتشفا أنها تحمل صغارًا في أحشائها.
وأوضح المواطنان اللذان فضَّلا عدم ذكر اسمَيْهما لـ"الخليج 365" أنهما كانا في رحله برية في صحاري محافظة رفحاء مساء أمس، وأثناء تجولهما بالسيارة ظهر فجأة أمامها أرنب بري؛ فتم مطاردته والإمساك به بعدما أعياه التعب.
وقالا: تبيّن أن الأرنب أنثى، وتحمل في بطنها صغارًا مع بروز أثدائها بشكل واضح. ورفقًا بها، ورحمة بصغارها، قررنا إخلاء سبيلها في الصحراء؛ لتتمكن من وضع صغارها وإرضاعها والعناية بها.
ونالت مبادرة المواطنَين إعجاب الكثيرين ممن تابعو الفيديو، واعتبروه تصرفًا يعكس الوجه الحقيقي للرحمة والرفق بالحيوان، إضافة إلى الاهتمام به، ومنع أذيته.
، بالفيديو.. مواطنان برفحاء يصطادان أنثى أرنب بري ويطلقان سراحها بعد اكتشاف حملها ،
المصدر : الخليج 365
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