محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى العقيد الركن ذيب بن محمد بن سعد الشهراني التهاني والتبريكات من الزملاء والأقارب؛ وذلك بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "عقيد" بوزارة الدفاع. وعبَّر العقيد الركن "الشهراني" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على الثقة الغالية مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا له على بذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن. "الشهراني" لرتبة عقيد بوزارة الدفاع صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-26 يتلقى العقيد الركن ذيب بن محمد بن سعد الشهراني التهاني والتبريكات من الزملاء والأقارب؛ وذلك بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "عقيد" بوزارة الدفاع. وعبَّر العقيد الركن "الشهراني" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على الثقة الغالية مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا له على بذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن. Advertisements 26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440 11:15 PM يتلقى العقيد الركن ذيب بن محمد بن سعد الشهراني التهاني والتبريكات من الزملاء والأقارب؛ وذلك بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "عقيد" بوزارة الدفاع. وعبَّر العقيد الركن "الشهراني" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على الثقة الغالية مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا له على بذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن. ، "الشهراني" لرتبة عقيد بوزارة الدفاع ،

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