، مركز المسؤولية الاجتماعية يواصل حملة "إفطار صائم" بالحارات المحتاجة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
واصل المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية حملة ( إفطار صائم ) والتي تهدف إلى توزيع مليون وجبة صائم واستهدفت في العشر الأواخر من رمضان الحارات المحتاجة والأسر المتعففة.
وتفصيلاً، تم توزيع عدد كبير من الوجبات للمستحقين، وذلك بدعم وشراكة بنك الإمارات دبي الوطني ورعاية رئيسة من كارفور ورعاية ذهبية من شركة هواوي حيث بلغ عدد الوجبات في هذه الحارات أكثر من ٢٠٠ ألف وجبة استفاد منها أكثر من ٧٠٠ أسرة، تم دراسة حالتهم من قِبل فريق متخصص قبل توزيع الوجبات والتأكد من احتياجهم.
وتهدف الحملة إلى توزيع مليون وجبة إفطار صائم تم توزيعها في الرياض وجدة والدمام عند الإشارات والطرق الرئيسة ونقاط التفتيش للحد من الحوادث قبيل الإفطار على مدار شهر رمضان كاملاً، بالإضافة إلى استهداف بعض الأسر المتعففة في الحارات المحتاجة للاستفادة من هذه الحملة والتي تأتي في سنتها السادسة.
ويقوم على الحملة أكثر من ١٢٠ متطوعًا و١٥ مشرفًا من السعوديين والسعوديات وبدعم من القطاع الخاص الذي فعل مسؤوليته الاجتماعية في هذا الشهر الفضيل.
مركز المسؤولية الاجتماعية يواصل حملة "إفطار صائم" بالحارات المحتاجةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-26
واصل المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية حملة ( إفطار صائم ) والتي تهدف إلى توزيع مليون وجبة صائم واستهدفت في العشر الأواخر من رمضان الحارات المحتاجة والأسر المتعففة.
وتفصيلاً، تم توزيع عدد كبير من الوجبات للمستحقين، وذلك بدعم وشراكة بنك الإمارات دبي الوطني ورعاية رئيسة من كارفور ورعاية ذهبية من شركة هواوي حيث بلغ عدد الوجبات في هذه الحارات أكثر من ٢٠٠ ألف وجبة استفاد منها أكثر من ٧٠٠ أسرة، تم دراسة حالتهم من قِبل فريق متخصص قبل توزيع الوجبات والتأكد من احتياجهم.
وتهدف الحملة إلى توزيع مليون وجبة إفطار صائم تم توزيعها في الرياض وجدة والدمام عند الإشارات والطرق الرئيسة ونقاط التفتيش للحد من الحوادث قبيل الإفطار على مدار شهر رمضان كاملاً، بالإضافة إلى استهداف بعض الأسر المتعففة في الحارات المحتاجة للاستفادة من هذه الحملة والتي تأتي في سنتها السادسة.
ويقوم على الحملة أكثر من ١٢٠ متطوعًا و١٥ مشرفًا من السعوديين والسعوديات وبدعم من القطاع الخاص الذي فعل مسؤوليته الاجتماعية في هذا الشهر الفضيل.
26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
11:00 PM
وزع أكثر من 200 ألف وجبة واستفاد منها 700 أسرة بعد دراسة حالتهم
واصل المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية حملة ( إفطار صائم ) والتي تهدف إلى توزيع مليون وجبة صائم واستهدفت في العشر الأواخر من رمضان الحارات المحتاجة والأسر المتعففة.
وتفصيلاً، تم توزيع عدد كبير من الوجبات للمستحقين، وذلك بدعم وشراكة بنك الإمارات دبي الوطني ورعاية رئيسة من كارفور ورعاية ذهبية من شركة هواوي حيث بلغ عدد الوجبات في هذه الحارات أكثر من ٢٠٠ ألف وجبة استفاد منها أكثر من ٧٠٠ أسرة، تم دراسة حالتهم من قِبل فريق متخصص قبل توزيع الوجبات والتأكد من احتياجهم.
وتهدف الحملة إلى توزيع مليون وجبة إفطار صائم تم توزيعها في الرياض وجدة والدمام عند الإشارات والطرق الرئيسة ونقاط التفتيش للحد من الحوادث قبيل الإفطار على مدار شهر رمضان كاملاً، بالإضافة إلى استهداف بعض الأسر المتعففة في الحارات المحتاجة للاستفادة من هذه الحملة والتي تأتي في سنتها السادسة.
ويقوم على الحملة أكثر من ١٢٠ متطوعًا و١٥ مشرفًا من السعوديين والسعوديات وبدعم من القطاع الخاص الذي فعل مسؤوليته الاجتماعية في هذا الشهر الفضيل.
، مركز المسؤولية الاجتماعية يواصل حملة "إفطار صائم" بالحارات المحتاجة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مركز المسؤولية الاجتماعية يواصل حملة "إفطار صائم" بالحارات المحتاجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.