، مركز المسؤولية الاجتماعية يواصل حملة "إفطار صائم" بالحارات المحتاجة ،

محمد بن مسعود - الدمام - وزع أكثر من 200 ألف وجبة واستفاد منها 700 أسرة بعد دراسة حالتهم

واصل المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية حملة ( إفطار صائم ) والتي تهدف إلى توزيع مليون وجبة صائم واستهدفت في العشر الأواخر من رمضان الحارات المحتاجة والأسر المتعففة.

وتفصيلاً، تم توزيع عدد كبير من الوجبات للمستحقين، وذلك بدعم وشراكة بنك الإمارات دبي الوطني ورعاية رئيسة من كارفور ورعاية ذهبية من شركة هواوي حيث بلغ عدد الوجبات في هذه الحارات أكثر من ٢٠٠ ألف وجبة استفاد منها أكثر من ٧٠٠ أسرة، تم دراسة حالتهم من قِبل فريق متخصص قبل توزيع الوجبات والتأكد من احتياجهم.

وتهدف الحملة إلى توزيع مليون وجبة إفطار صائم تم توزيعها في الرياض وجدة والدمام عند الإشارات والطرق الرئيسة ونقاط التفتيش للحد من الحوادث قبيل الإفطار على مدار شهر رمضان كاملاً، بالإضافة إلى استهداف بعض الأسر المتعففة في الحارات المحتاجة للاستفادة من هذه الحملة والتي تأتي في سنتها السادسة.

ويقوم على الحملة أكثر من ١٢٠ متطوعًا و١٥ مشرفًا من السعوديين والسعوديات وبدعم من القطاع الخاص الذي فعل مسؤوليته الاجتماعية في هذا الشهر الفضيل.

