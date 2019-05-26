قالت وزارة الصحة إن 60% من المرضى الذين يصلون لأقسام الطوارئ بمستشفيات المملكة ليسوا بحاجة فعلية لذلك، وأنهم يشكلون ازدحاماً للمرضى الذين يحتاجون فعلاً للعلاج بالطوارئ. وأوضحت أن الرعاية العاجلة “بالطوارئ” هي المحطة الأخيرة التي يجب أن يصلها المريض في رحلته العلاجية بعد المرور بالمسارات الصحية المختلفة. وأبانت “الصحة” في مقطع فيديو تثقيفي أن الكثير من الحالات المرضية التي تصل للطوارئ يتوفر علاجها في المراكز الصحية القريبة من مواقع السكن، وأنها لم تكن بحاجة لتكبد الكثير من الجهد وإضاعة الوقت في سبيل الوصول للطوارئ.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: “الصحة”.. 60% من زوار “الطوارئ” ليسوا بحاجة لزيارتها ويسببون... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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