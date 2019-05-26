بحث جدة يطيح بعصابة الـ3 .. استدراج وتهديد بالسلاح وسلب

أطاح رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة بثلاثة سوريين شكلو عصابة لاستدراج وسلب المقيمين من بني جلدتهم تحت تهديد السلاح.

وأوضح المُتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، قائلًا: إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها؛ أسفرت بفضل من الله عن القبض على تشكيل عصابي مكون من (٣) متهمين من الجنسية السورية، في العقد الثالث والرابع من العمر؛ وذلك لتوفُّر الأدلّة على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم استدراج المقيمين وسلبهم واحتجازهم تحت تهديد السلاح وتصويرهم في أوضاع مخلّة وابتزازهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (٥) جرائم سلب واحتجاز وابتزاز بمحافظة جدة، وقد جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم. وأكد أن شرطة منطقة مكة المكرمة إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.