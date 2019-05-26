إصابة 26 معتمراً في حـادث تصادم حافلة على طريق (مكة – المدينة)

تعرّضت حافلة تقل معتمرين، مساء أمس السبت، لحادث تصادم في النورية على طريق “مكة المكرمة- المدينة المنورة”، ما أدى لإصابة 26 معتمراً بإصابات بسيطة ومتوسطة.

ووجّهت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، عدد 11 فرقة إسعافية لعلاج ونقل المصابين، وذلك فور تلقّيها بلاغاً بوقوع الـحادث من قبل غرفة العمليات الموحدة. من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة “عبدالعزيز بادومان”، أنه تم نقل عدد 23 مصاباً إلى مستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى حراء العام، إلى جانب نقل إصابتين عن طريق فرق الصحة فيما رفضت حالة واحدة النقل إلى المستشفى.