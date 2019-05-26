شاهد: ولي عهد دبي يصل جدة.. ونائب أمير مكة في استقباله

وصل إلى مدينة جدة اليوم الأحد، ولي عهد دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.
وكان في استقبال ولي عهد دبي لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وسفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر .
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