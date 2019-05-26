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القبض على سعودي يحمل 10 كغ من الكبتاغون أثناء مغادرته لبنان

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أوقفت السلطات اللبنانية سعوديا كان يحمل 10 كغ من حبوب الكبتاغون، الأحد، في مطار رفيق الحريري، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وذكرت الوكالة أن السلطات اللبنانية أوقفت المواطن السعودي وقالت إن اسمه “ح. الرويلي” لدى مغادرته مطار رفيق الحريري الدولي. وقالت الوكالة اللبنانية إن المواطن السعودي كان يحمل 10 كغ من حبوب الكبتاغون المخدرة من لبنان إلى وجهته التي لم تكشفها.

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