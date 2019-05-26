أوقاف صالح الراجحي تؤمن السكن لـ900 أسرة بمختلف مناطق المملكة

أنهت إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي تنفيذ برنامج التكافل الاجتماعي، لتأمين السكن لـ900 أسرة من الفقراء والأيتام والأرامل بالتعاون مع 50 جمعية خيرية في مختلف مناطق المملكة.

صرح بذلك الأمين العام لإدارة الأوقاف، عبدالسلام بن صالح الراجحي، مشيرًا إلى أن برنامج إدارة أوقاف صالح الراجحي للتكافل الاجتماعي يعد من البرامج التي تجسد الأعمال الخيرية المتنوعة التي ‏تقوم بها إدارة الأوقاف وفقًا لحاجات المستفيدين، امتثالًا لقول رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم): «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

وبيَّن الراجحي أنه من خلال هذا البرنامج يتم سداد الإيجارات لمدة عام كامل عن الأسر المستفيدة، التي يتم ترشيحها من قبل الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق المملكة.

ويهدف البرنامج بشكل عام إلى استقرار الأسر ومراعاة ظروفها، وتحسين بعض الجوانب الاجتماعية والنفسية لمختلف أفراد الأسرة. كما تحرص إدارة الأوقاف من خلال هذا البرنامج وغيره من البرامج الاجتماعية التي تنفذها، على مواصلة تقديم مختلف أنواع المساعدات الاجتماعية لجميع المستفيدين وفقًا لاحتياجاتهم وتبعًا لفئاتهم الاجتماعية المتنوعة.

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وأوضح الراجحي أن إدارة الأوقاف تحرص على مثل هذه البرامج إدراكًا منها بأهمية مساندة الجهود التي تقوم بها المؤسسات والجمعيات الخيرية في المملكة؛ لتفعيل دورها المهم في المجال الخيري والاجتماعي في المجتمع، وتأكيدًا لأهمية المساهمة في سد الاحتياجات المختلفة للأسر المحتاجة في مختلف مناطق المملكة.

وأشار الراجحي إلى أن التكلفة الإجمالية لبرنامج إدارة أوقاف صالح الراجحي للتكافل الاجتماعي بلغت في السنوات الماضية ما يزيد على 22 مليون ريـال شملت مساعدة أكثر من 6 آلاف أسرة بمختلف مناطق المملكة.

واختتم الراجحي تصريحاته مشيدًا بالدور ‏المهم والحيوي للجمعيات الخيرية وما تقوم به من أعمال رائدة في تحقيق أهدافها السامية لمساعدة الفقراء والأيتام والأرامل من أبناء المجتمع في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله- الذين ‏لا يألون جهدًا في تقديم العون والمساعدة لأبناء المجتمع وإعانتهم في مختلف ظروفهم ‏الاجتماعية، سائلًا المولى عز وجل أن يجعل ما تقوم به إدارة الأوقاف من أعمال جليلة في ميزان ‏حسنات الوالد الواقف، الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي- رحمه الله- وذريته والعاملين في إدارة الأوقاف.