2289 طالبًا وكشافًا بتعليم مكة يُنجزون آلاف الساعات التطوعية بمركز «بادر»

أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، محمد بن مهدي الحارثي، أن 2289 من الطلبة والطالبات والكشافة بتعليم مكة أنجزوا(118531) ساعة تطوعية في 13 مسارًا تطوعيًّا بمركز «بادر» التطوعي حتى اليوم الـ20 من شهر رمضان، وذلك جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية في الخدمة التطوعية لضيوف بيت الله الحرام وتسهيل أدائهم المناسك بكل يسر وسهولة.

وأعرب الحارثي عن تقديره لطلاب وكشافة وقادة التعليم على جهودهم المباركة في أداء الواجب الإيماني والشرف الوطني الذي اختص الله تعالى به أهل مكة المكرمة وأبناء هذا الوطن الغالي منذ توحيد المملكة على يد الملك المؤسس - رحمه الله - وظل هذا الشرف تتوارثه الأجيال جيلًا بعد جيل، ويعتز به ملوك هذه البلاد - حفظهم الله - ويجعلونه لهم أولوية فيما يقدمونه ويبذلونه من خدمات حكومية كبيرة وجهود مضاعفة من كل مؤسسات الدولة لضيوف بيت الله الحرام وقاصديه.

وكشف الحارثي عن أن المسارات الثلاثة عشر التطوعية جاءت كالتالي :

- مسار «السقيا والرفادة» شارك فيه 210 متطوعين بساعات تطوعية بلغت 12600 ساعة.

- مسار «عربات الجولف» شارك فيه 43 متطوعًا بساعات تطوعية وصلت 3870 ساعة.

- ساعات التطوع في مسار «مع قوة أمن الحرم» 18560 ساعة شارك فيها 232 متطوعًا.

- وفي مسار «التوجيه والإرشاد» شارك 145 متطوعًا ومتطوعة بساعات تطوعية بلغت 11600 ساعة.

- وبلغ عدد المشاركين من أندية الأحياء 253 متطوعًا بساعات تطوعية وصلت 2277 ساعة.

- شارك 212 متطوعًا في التنظيم مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين بساعات تطوعية بلغت 12720 ساعة تطوعية.

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- شارك في مسار «دفع العربات» 187 متطوعًا ومتطوعة بساعات عمل بلغت 14960 ساعة تطوعية.

- وفي مسار «إفطار صائم داخل الحرم» شارك 65 متطوعًا ومتطوعة بـ3900 ساعة تطوعية.

- وفي مسار «إفطار صائم خارج الحرم» شارك 121 متطوعًا ومتطوعة بساعات تطوعية وصلت 7260 ساعة.

- أما في مسار «حفظ النعمة» شارك 32 متطوعًا بساعات عمل تطوعية وصلت 1920 ساعة.

- وفي «مركز الاستضافة» وصل عدد المشاركين 81 متطوعًا ومتطوعة بساعات تطوعية بلغت 9720 ساعة تطوعية.

- أما المشاركون من الإدارات التعليمية الأخرى فقد وصل عددهم لـ416 مشاركًا بساعات عمل وصلت 9984 ساعة تطوعية.

- وفي مسار «وزارة الصحة» شارك 92 متطوعًا بعدد ساعات تطوعية بلغت 7360 ساعة تطوعية.

وأضاف المدير العام أن نحو 688,784 زائرًا ومعتمرًا استفادوا من الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أنه تم إيصال 19862 حالة من وإلى الحرم عن طريق مسار دفع العربات، أما عربات الجولف فقد نقلت 315580 معتمرًا وزائرًا.

وتم كذلك توزيع 44312 وجبة على الصائمين الذين تم إرشادهم وتوجيههم وعددهم 242660 شخصًا، فيما وصل عدد وجبات حفظ النعمة لـ2150 وجبة وعدد عبوات التمر، التي تم توزيعها إلى 64220 عبوة.