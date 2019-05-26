«إصابة العين» لم تمنع المالكي من مواصلة شرف خدمة ضيوف الرحمن

أصر الجوال سامي مفرح المالكي صاحب الـ24 ربيعًا، من كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة تبوك، والذي يُشارك حاليًّا ضمن عشائر جوالة الجامعة بمعسكر خدمة المعتمرين الرمضاني، الذي تُقيمه جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة، على المشاركة في خدمة المعتمرين والزوار والمصلين والصائمين رغم إصابته في إحدى عينيه، والتي أقر الطبيب المعالج حيالها إجراء عملية.

وآثر الجوال المالكي إرجاء العملية لوقت لاحق؛ إذ أكد له الطبيب أنه يمكن تأجيل العملية الى ما بعد شهر رمضان المبارك، ولرغبته في الاستمرار في خدمة المعتمرين والتي يعتبرها وزملاؤه وسامًا وشرفًا اختصه الله به وزملاءه الكشافة والجوالة وأهل هذه البلاد وقادتها - حفظهم الله.

وعن طبيعة مشاركته بالخدمة التطوعية، قال المالكي: إنه رهن إشارة قادته في أي مكان وإن كان يميل إلى المشاركة في إدارة الحشود بالحرم المكي، ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وإرشاد التائهين، مشيرًا إلى أن هذه هي السنة الخامسة له في خدمة المعتمرين، بالإضافة إلى المشاركة 9 مرات في معسكرات خدمة الحجاج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.