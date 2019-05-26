عم الطيار المفقود بالفلبين: «السفارة تجاهلتنا ولا صحة لبيانها»

كشف عم الطالب السعودي عبدالله الشريف، الذي اختفى في الفلبين خلال إقامته الممتدة هناك منذ عام ونصف العام للتدرب على الطيران في إحدى مدارس «أورينت» للطيران عن تفاصيل جديدة لـ«عاجل» حول الواقعة.

وفنَّد الدكتور عبدالله إبراهيم، عم الطالب عبدالله الشريف، في حديثه لـ«عاجل» مزاعم بيان السفارة السعودية في مانيلا، موكدًا أنه عارٍ عن الصحة، نافيًّا الحصول على أي دعم أو اتصال هاتفي رغم محاولات التواصل بالسفير.

وتابع عم الطالب المفقود بأنه على الرغم من أن الطائرة فقدت منذ يوم الجمعة قبل الماضي، ومر على الحادث قرابة 12 يومًا تم التواصل خلالها مع السفارة والسفير؛ فإنهم لم يحصلوا سوى على وعود لتقديم الدعم المطلوب، مشيرًا إلى أن الأسرة قامت بالبحث عن طريق مجهوداتها الشخصية بعد تجاهل السفارة .

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وأوضح الدكتور عبد الله، ذهبت إلى السفارة وقابلت السفير ونائبه وقال لي: «اكتب ما تريد في خطاب رسمي وراح نتابع الموضوع». لكن ذلك لم يُجد نفعًا، مؤكدًا أنه والأسرة انتظروا الدعم وقاموا بالتواصل بالسفارة ولم يرد عليهم سوى السكرتارية .

وأضاف: «واصلنا البحث وجمع المعلومات من قبل الصيادين والجهات الأمنية الفلبينية؛ حيث أصبحنا نقوم بتزويد سكرتير السفير بالمعلومات». مشيرًا الى أنه لم يتم حتى الآن الرد على طلب الدعم بالقبول أو بالرفض، ولم تُقدَّم لنا المساعدة بالبحث وتحديد موقع الجوال عبر التقنيات المتقدمة المسخرة للجهات المختصة للمساعدة في تحديد موقع الجوال الخاص بعبدالله .

وقال الدكتور إبراهيم: إنه استعان بمجموعة من الأشخاص للبحث عن الابن المفقود، وبعد 11 يومًا تمت الاستعانة بقارب مزود بجهاز سونار، مشيرًا إلى أن مندوب السفارة رافقهم في رحلة البحث بالقارب من أجل الظهور الإعلامي، على حد قوله، نافيًّا العثور على أي حطام للطائرة.