فرق الإنقاذ بالدفاع المدني تواصل بحثها عن غريق وادي جازان

فيما تشهد محافظات جازان وخاصة الجبلية منها أمطارا غزيرة وسط تحذيرات من مديرية الدفاع المدني من التقلبات الجوية، واتباع إرشادات الأمن والسلامة، تواصل فرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني لليوم الثالث على التوالي البحث عن جثمان الغريق الذي غرق في سيول وادي جازان قبل ثلاثة أيام بدعم عدد من المتطوعين والأهالي.

استنفار المدني

استنفرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جهودها في مواجهة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة حاليا، وباشرت الفرق احتجاز مركبة في وادي جازان، وإخراج قائدها، ومواصلة البحث عن شقيقه.

وفي محافظة المسارحة، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالإنابة الرائد محمد آل صمغان أنه تم انتشال طفل يبلغ من العمر 12 عاما، بعد سقوطه في مستنقع مائي بوادي خلب، واستخراجه متوفى، مجددا التحذيرات من الاقتراب من الأودية، والمجازفة بالنزول إلى مجاري السيول.

7 إجراءات

أكد محافظ الداير نايف بن لبدة جاهزية المحافظة لمواجهة الحالات المطرية، مشيرا إلى أنه يجب اتخاذ 7 إجراءات ممثلة في التأكد من جاهزية الفرق الميدانية، وكفاءة الآليات والمعدات الفنية لدينا بالمحافظة، وتطبيق خطة الاستدعاء في حالة الطوارئ، وتفعيل خطة مواجهة الأمطار والسيول، ويجب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كلٌ فيما يخصه، والتأكيد على البلدية، وفرقة صيانة الطرق في المحافظة، بضرورة صيانة العبارات والكباري، ومجاري تصريف المياه، والتأكد من كفاءة عملها، وعدم وجود أي عوائق بها، وحصر المواقع التي تشهد تجمعا لمياه الأمطار بـالأحياء والطرق والعبارات والجسور، ومخاطبة الجهات المعنية ذات العلاقة بالمحافظة، ليتم العمل على معالجتها بشكل عاجل وفوري، ويتم التواصل والتأكيد على تلك الجهات بشكل دوري لضمان تحقيق المعالجة وعدم إهمالها، وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والآلية لمواجهة المخاطر المحتملة من الأمطار والسيول.

رسائل تحذيرية

شدد ابن لبدة على تواجد دوريات السلامة في الميدان على مدار الساعة، لمتابعة وضع الأودية، وتنبيه ومنع المواطنين والمقيمين من النزول لمجاري الأودية حفاظا على سلامتهم، وتوعية المواطنين وتنبيههم عن طريق وسائل الإعلام، والقنوات الرسمية الخاصة بالدفاع المدني، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ببث رسائل تحذيرية للمواطنين، تتضمن مخاطر السيول، وتتطلب منهم أخذ الحيطة والحذر، واﻻبتعاد عن مجاري الأودية أثناء جريان السيول، تجنبا لأي مكروه، والتأكيد على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.

أبرز الإجراءات لمواجهة أمطار الداير

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التأكد من جاهزية الفرق وكفاءة الآليات والمعدات

تطبيق خطة الاستدعاء للطوارئ

صيانة العبارات والكباري وتصريف المياه

حصر المواقع بالأحياء والطرق

تسخير الإمكانيات البشرية

تواجد دوريات السلامة في الميدان

تحذير المواطنين وتوعيتهم