نقل تعازي القيادة لذوي شهيدي حائل

أدى نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد في جامع برزان بمدينة حائل، صلاة الميت على شهيدي الواجب النقيب عادل الجبرين، والعريف مفرح الشمري، بعد استشهادهما غرقا أثناء إنقاذ المواطنين بمركز شني إثر السيول القوية التي وقعت بالعارض.

ونقل نائب أمير منطقة حائل، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة حائل لأسرة الشهيدين.