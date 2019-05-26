433 ألف وكالة مطالبة في المحاكم خلال 8 أشهر

سجلت وكالات المطالبة في المحاكم والصادرة من كتابات العدل الثانية في المناطق منذ بداية العام الحالي 1440 ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت في تلك الفترة 433124 وكالة، وكان أكثرها للنساء.

433 ألف وكالة

قال مصدر عدلي لـ«دوت الخليج»، إن «إجمالي الوكالات الصادرة من كتابات العدل الثانية في المناطق فيما يخص المطالبة بالمحاكم بلغت 433124 وكالة خلال 8 أشهر من العام الحالي، ففي كتابة عدل الثانية في منطقة الرياض بلغ عددها 149398 وكالة، وفي منطقة مكة المكرمة 108326، فالمنطقة الشرقية 58532، ثم منطقة عسير بـ25326، ثم منطقة المدينة المنورة 23173، ثم منطقة القصيم بـ17481، ثم منطقة جازان 17262 وكالة، وبلغت تلك الوكالات في منطقة تبوك 8790، وسجلت في منطقة حائل 7181 وكالة، وفي منطقة الجوف 5299، وفي منطقة الباحة 4734، وبلغ عدد تلك الوكالات في منطقة نجران 4726، في الوقت الذي سجلت كتابة العدل الثانية في منطقة الحدود الشمالية 2896 وكالة».

وكالات النساء

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أرجع المصدر سبب ذلك ارتفاع وكالات المطالبة في المحاكم والصادرة من كتابات العدل الثانية، يعود لكثرة توكيل المستفيدين الذين يفضلون ترافع المحامين والمحاميات في القضايا المرفوعة سواء لهم أو عليهم أمام القضاة في كافة المرافق العدلية، وكان أكثر وكالات المطالبات في المحاكم المرفوعة من قبل النساء اللاتي يوكلن محاميات للترافع عنهن في قضايا الأحوال الشخصية كالطلاق، والنفقة، والاعتداء والعنف من قبل الأزواج.

الوكالة الإلكترونية

أضاف المصدر أن «وزارة العدل وفرت خدمة جديدة وتم تطبيقها وهي الوكالة الإلكترونية التي تغني المستفيد عن التعاملات الورقية والحضور إلى كتابات العدل لإصدار الوكالات، إذ يمكن للمستفيد تنفيذ العمليات عبر بوابة الوزارة»، مشيرا إلى أن هذه الخدمة توفر ثمانية ملايين ورقة سنويا على الوزارة، كانت تستخدم سابقا في كافة مرافق كتابات العدل الثانية والأولى في جميع المناطق.