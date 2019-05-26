الصندوق الزراعي يُقلص موظفيه 25% خلال خمس سنوات

تقلص عدد موظفي صندوق التنمية الزراعية خلال السنوات الخمس الماضية بواقع 600 موظف، يشكلون نسبة تصل إلى 25 % من إجمالي موظفي الصندوق.

تراجع عدد الموظفين

أوضحت التقارير السنوية لصندوق التنمية الزراعية ـ التي اطلعت عليها «دوت الخليج» ـ أن عدد موظفي الصندوق كان بنهاية العام 2014، نحو 2395 موظفا، جميعهم سعوديون، وتراجع العدد بنهاية العام 2018 ليصل إلى 1795 موظفا، مشيرا إلى تراجع عدد الموظفين بواقع 600 موظف، مقارنة بعدد الموظفين عام 2014.

العدد المستهدف

أبان الصندوق أنه «تم الوصــول إلى العدد المستهدف من الموظفين حسب الخطة الإستراتيجية للعام المالي 1439 /1440، (2018) وهو 1795 موظفـا مـن أصـل 1879 موظفـا نهايـة العام 1438 /1439، (2017).

مبـادرة المـوارد البشـرية

لفت الصندوق في تقريره إلى أن «انخفاض عدد الموظفين جاء نظـرا لتطبيـق الصنـدوق مبـادرة المـوارد البشـرية، والتـي تستهـدف الوصول إلى العدد المناسب والأمثل من وظائف القوى العاملة بالصندوق إلى 1600 وظيفة، عند نهاية تطبيق نتائج المبادرة في نهاية 2020.

تدرج تخفيض عدد الموظفين

2395بنهاية عام 2014

2364 بنهاية 2015

2051 بنهاية عام 2016

1879بنهاية عام 2017

1795بنهاية عام 2018

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مقدار الانخفاض خلال 5 سنوات 600 موظف

نسبة الانخفاض 25%

توزيع موظفي الصندوق في 2018 بحسب المؤهل العلمي

3 موظفين حاصلين على درجة الدكتوراه

65 يحملون درجة الماجستير

32 موظفين حاصلين على دبلوم عال

628 موظفا من ذوي المؤهلات الجامعية في تخصصات عدة.

توزيع موظفي الصندوق في 2018 بحسب التصنيف الوظيفي

1498 موظفا

65 مسـتخدما

232 عاملا عـلى نظــام بنــد الأجــور