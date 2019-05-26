49 ألف شاب وفتاة استفادوا من 618 برنامجا نفذتها تنمية أبوعريش

إحدى الفرق التطوعية التابعة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبوعريش

إحدى الفرق التطوعية التابعة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبوعريش

تحولت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان من خلال فريق تطوعي شاب وفي أشهر معدودة إلى نموذج نجاح بتحقيق خطوات متقدمة في أداء دورها الاجتماعي في تنمية المجتمع المحلي بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، وذلك من خلال تنفيذ 618 برنامجا ومشروعا اجتماعيا وتدريبيا وتأهيليا استفاد منها نحو 49 ألف شاب وفتاة.

ملتقيات أسرية

سعت اللجنة من خلال توحيد الجهود مع مراكز النشاط الاجتماعي التابعة لها والبالغ عددها 25 مركز نشاط، إلى العمل لتنمية قدرات الشباب والأطفال، وتنمية الأسرة‪.‬ وذكر رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بأبوعريش عبده راجحي أنه خلال السنوات الثلاث الماضية نفذت اللجنة عددا من فعاليات الملتقيات الأسرية التي جرى من خلالها تقديم أكثر من 60 برنامجا منها العنف الأسري والحلول الذكية في معالجة المشكلات الزوجية وكيف نربي الأم.. مربية العظماء، وبيوت مطمئنة والحوار الأسري وتنمية المهارات الأسرية وفنون تربية الأبناء ومهارات الأطفال الإبداعية وديوانية التنمية، حيث استفاد من تلك البرامج 14 ألف مستفيد.

برامج شبابية

أضاف الراجحي أنه استفاد نحو 10000 شاب من 40 برنامجا تم توجيهها لفئة الشباب بهدف تنمية قدراتهم ومواهبهم وتوجيههم، حيث تنوعت لتشمل دورات تدريبية عن أسرار النجاح، وادخر لمستقبل أفضل، وابدأ مشروعك، وتأهيل طلاب الثانوية لاختبار القدرات والتصوير الفوتوجرافي، والتمديدات الكهربائية، والمونتاج وتحرير الفيديو، وأساسيات صيانة الجوال وثقافة العمل الحر، والشاب القائد، ومهارات الاتصال الفعال، وتمكين الشباب من الأعمال التطوعية ودورة صناعة القهوة.

دعم الأسر المنتجة

برز دعم الأسر المنتجة كأحد أهم البرامج التي تقدمها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبوعريش. وبين الراجحي أنه سعيا إلى تحويل الأسر من الرعوية لتكون منتجة وقادرة على الوفاء بالتزامات الحياة، وذلك من خلال برامج لتأهيل الأسر والفتيات وتدريبهن ومن ثم تقديم الدعم المناسب وفقا لكل مشروع، حيث قدمت اللجنة الدعم لنحو 250 مشروعا استفادت منها 250 أسرة بقيمة بلغت 2.5 مليون ريال، فيما وقعت اللجنة عقدا لمحفظتي إقراض بمبلغ مليوني وخمسمئة ريال قبل نحو ستة أشهر، مع بنك التنمية الاجتماعية ومؤسسة السبيعي الخيرية، وبلغت نسبة سداد الإقراض فيها 100%.

برامج الطفولة

في جانب برامج الطفولة، تحدث الراجحي عن دور مركز تنمية الطفل التابع للجنة أحد المراكز المتخصصة التي تهتم بتطوير وتنمية مهارات الأطفال الإبداعية، تحت إشراف عدد من التربويات المتخصصات حيث قدم المركز 15 برنامجا متخصصا استفاد منها 3000 طفل.

مراكز الفتاة

أضاف راجحي أن اللجنة لم تغفل دور الفتاة من خلال تأسيس خمسة مراكز لتنمية الفتاة 30 برنامجا في مجالات التدريب المختلفة استفادت منها 2000 فتاة. فيما شكلت الفرق التطوعية التابعة للجنة خلايا عمل اجتماعي فاعل في كافة المجالات التطوعية بمشاركة 650 متطوعا قدموا أكثر من 50 برنامجا. ‪ وختم الراجحي حديثه عن فريق «لُقيا فرح التّطوعي» أحد أبرز تلك الفرق، حيث نفذ جملة من المشروعات والبرامج التطوعية شملت: أمي جنّتي، وسقيا رحمة، والسلال الرمضانية، وسفرة إفطار صائم، ودثروني، وكذلك سوق لقيا فرح ووقفة وفاء، إلى جانب طيف الحب، وسرب من نور، ومرفأ الوصال، وثمة ضوء، إلى جانب فريق «عملا وجود التطوعي»، وفريق «غيمة دواء التطوعي» الذي نفذ العديد من المشروعات التطوعية بهدف نشر ثقافة الاستخدام السليم للأدوية من خلال مبادرة رمضان كريم ودواء سليم، والمشاركة في اليوم العالمي للكلى بالتعاون مع عيادة ديافرم، فيما قدم فريقا «سماء وسمو التطوعي» عددا من المبادرات الاجتماعية شملت مبادرة كسوة العيد، وحقيبة سما المدرسية وزيارة مرضى الكلى. كما أسهمت الوحدة الكشفية باللجنة في العديد من المشروعات شملت 18 مشروعا كشفيا، فضلا عن مساهمتها في إنجاح مختلف برامج اللجنة.

شركاء النجاح

أوضح الراجحي أن اللجنة حظيت بدعم كبير من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة التنمية الاجتماعية، كما حظيت بثقة عدد من المؤسسات المانحة الرائدة في مجال دعم البرامج الأسرية والشبابية بمبالغ تجاوزت مليون ريال، وتأتي في مقدمتها مؤسسة السبيعي الخيرية ومؤسسة الراجحي الخيرية ومؤسسة العرادي والراجحي الإنسانية، ومؤسسة بن محفوظ الخيرية، كما كسبت ثقة بنك التنمية الاجتماعية من خلال دعم البرامج الشبابية والأسر المنتجة بمبلغ مليونين ريال ومئة ألف ريال.

الملتقيات والفعاليات والمبادرات

1- الملتقيات الأسرية:

البرامج: 60

المستفيدون: 14000

2- الفعاليات الشبابية

البرامج: 40

المستفيدون: 10000

3- مركز تنمية الطفل

البرامج: 15

المستفيدون: 3000

4- الوحدة الكشفية

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البرامج: 18

المسجلون: 20

جوالة: 40 كشافا

5- البرامج التطوعية

البرامج: 50

المتطوعون: 650

6- مراكز النشاط الاجتماعي

البرامج: 120

المراكز: 25

المستفيدون: 20000

7- دعم الأسر المنتجة

المشاريع المدعومة: 250

المستفيدون: 250

قيمة الدعم: 2500000

8- البرامج الصحية

البرامج: 5

المستفيدون: 800

9- المبادرات الاجتماعية

المبادرات: 30

المستفيدون: 1500

10- مراكز تنمية الفتاة

البرامج: 30

المستفيدات: 2000

المراكز: 5