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2019-05-26 القبض على عصابة تورطت في 5 جرائم احتجاز وابتزاز بجدة متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على تشكيل عصابي من الجنسية السورية تورّط في 5 جرائم سلب واحتجاز وابتزاز بمحافظة جدة. Advertisements وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين من الجنسية السورية، بالعقدين الثالث والرابع من العمر؛ وذلك لتوفر الأدلة على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم استدراج المقيمين وسلبهم واحتجازهم تحت تهديد السلاح وتصويرهم في أوضاع مخلة وابتزازهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 5 جرائم سلب واحتجاز وابتزاز بمحافظة جدة. وقد جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.









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