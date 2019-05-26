شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: القبض على 3 مقيمين ارتكبوا جرائم سلب واحتجاز وابتزاز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) قبضت شرطة جدة على تشكيل عصابي مكون من 3 مقيمين متهمين بارتكاب 5 جرائم سلب واحتجاز وابتزاز في المحافظة. قبضت شرطة جدة على تشكيل عصابي مكون من 3 مقيمين متهمين بارتكاب 5 جرائم سلب واحتجاز وابتزاز في المحافظة. وأوضحت الشرطة أنه جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدة: القبض على 3 مقيمين ارتكبوا جرائم سلب واحتجاز وابتزاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.