شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري يتفقد سير الخدمات في صحن المطاف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

تفقد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المكلف أحمد بن محمد المنصوري سير الخدمات بصحن المطاف، جاء ذلك خلال جولته التفقدية بالمسجد الحرام تزامناَ مع هطول الأمطار على المسجد الحرام وذلك للاطمئنان على سلامة الطائفين والوقوف على سير الخدمات.

والتقى المنصوري بقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى العقيل، ومدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام علي النافعي، ومساعد المدير العام بالإدارة العامة للإشراف الميداني وليد المسعودي، وعدد من منسوبي الرئاسة.

وفي ختام الجولة، وجه المنصوري ببذل أقصى الجهود في التفاني لخدمة قاصدي المسجد الحرام، وتقديم أرقى الخدمات لهم بما يتناسب مع شرف المكان وروحانية الزمان وتهيئة الظروف المثالية كي يؤدوا عباداتهم ومناسكهم في أجواء إيمانية خاشعة آمنة، منوهاً إلى أهمية الاستعداد المُبكر لتقلبات الحالات الجوية واتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن في مثل هذه الظروف وتسهيل جميع الإمكانات لهم.