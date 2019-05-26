شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني العارضة» يواصل البحث عن مفقود وادي جيزان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) تواصل فرق الدفاع المدني في العارضة جهود البحث عن المفقود لليوم الثالث في وادي جيزان، بواسطة فرق الإنقاذ والغوص والمتطوعين. تواصل فرق الدفاع المدني في العارضة جهود البحث عن المفقود لليوم الثالث في وادي جيزان، بواسطة فرق الإنقاذ والغوص والمتطوعين. أكد ذلك، الحساب الرسمي للدفاع المدني بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الأحد). ونشر الحساب صوراً تُظهر تواجد فرق الإنقاذ الغوص والمتطوعين في الموقع خلال عمليات البحث.



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