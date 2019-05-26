شرطة مكة تطيح بعصابة السلب والابتزاز في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت بفضل من الله عن القبض على تشكيل عصابي مكون من ٣ متهمين من الجنسية السورية، بالعقدين الثالث والرابع من العمر، وذلك لتوفر الأدلة على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم استدراج المقيمين وسلبهم واحتجازهم تحت تهديد السلاح، وتصويرهم في أوضاع مخلة وابتزازهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقروا بارتكاب ٥ جرائم سلب واحتجاز وابتزاز بمحافظة جدة. وقد تم إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.