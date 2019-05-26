، تميم مجرم.. حملة كبرى في أمريكا حول جرائم النظام القطري في العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قرابة 120 دعوى قضائية في الولايات الأمريكية تكشف نظام الحمدين

حملات مكثفة يقودها عدد من النشطاء والمعارضة القطرية، لكشف جرائم نظام تميم بن حمد في قطر، والتي وصلت إلى رفع قرابة 120 دعوى قضائية في أمريكا تكشف جرائم النظام القطري، التي تشمل عددًا بين التجسس والتمويلات غير الشرعية وفساد وتهجير للمعارضة وغيرها.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع": دشن عدد من الحقوقيين في أمريكا حملات لكشف جرائم هذا النظام القطري، وعلى رأسهم الناشط الحقوقى بأمريكا محمد سمان الذي دشن حملة تحت مسمى "شهر واحد قيادة من أجل العدالة ضد قطر في جميع أنحاء أمريكا"، والتي تهدف لتعريف المواطنين والمسؤولين على حد سواء بخطورة الدور القطري في أمريكا وفي الدول.

الحملة التي دشنها الناشط الحقوقي بأمريكا من المقرر أن تبدأ بشكل رسمي 14 يونيو المقبل، لتستمر حتى 12 من شهر يوليو المقبل؛ حيث يتم خلال هذه الأيام إثارة الوعي والرأي العام الأمريكي حول قضايا قطر التي تزيد على 120 دعوى مُقامة في المحاكم الأمريكية في عشر ولايات؛ هي: العاصمة واشنطن، وساوث كارولينا، ونيويورك، وديلاوير، ولويزيانا، وكاليفورنيا، وفرجينيا، وأريزونا، وفلوريدا، وتكساس.

الناشط محمد سمان قال إنه سيقوم بزيارة المحاكم في 10 ولايات أمريكية للقاء مع المتضررين الذين رفعوا قضايا تعويض ضد القطريين، وزيارة إلى مجالس المدينة ومكاتب أعضاء الكونجرس والشركات التي لها مشاريع في قطر لمدهم بنسخ من تلك الدعاوى الخطيرة.

وتابع أن هذه الحملة تستهدف الرأي العام الأمريكي لتعريفهم بالوثائق حول القضايا الخطيرة ضد قطر بالمحاكم الأمريكية في عشر ولايات أمريكية؛ لتوعيتهم وتعريفهم بجرائم النظام القطري، والتي ستشمل: اللوبي غير القانوني، التجسس، التسلل الأمني القومي، الفساد السياسي، التهرب الضريبي، القرصنة، انتهاك حقوق النشر، الخداع، المضرب، الغش، غسل الأموال، تمويل الإرهاب، دعم المتطرفين، هروب الإخوان المسلمين المافيا، تمويل الكليات الأمريكية لدعم حركة المقاطعة، التشهير، القذف، الإضرار، الحقوق المدنية، انتهاكات الحقوق المتساوية، خرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.