محمد بن مسعود - الدمام - قال: يجب الحيطة وتجنب الأودية لتجنب مخاطر السيول توقع خبير الأرصاد حسن كراني أن فرصة هطول الأمطار على مناطق لازالت واردة. وقال عبر حسابه في تويتر: ما زالت فرصة هطول الأمطار واردة على الجنوبية الغربية، المصايف وشرقها. وأضاف: كلما اتجهنا شمالاً حتى الأجواء الجنوبية لمنطقة تبوك مروراً بمنطقة مكة المكرمة فإن فرصة البرد ورادة مع رياح هابطة. الرجاء الحيطة وتجنب الأودية لتجنب مخاطر السيول. كراني: فرصة هطول أمطار رعدية على تبوك مروراً بمكة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-26 توقع خبير الأرصاد حسن كراني أن فرصة هطول الأمطار على مناطق لازالت واردة. وقال عبر حسابه في تويتر: ما زالت فرصة هطول الأمطار واردة على الجنوبية الغربية، المصايف وشرقها. وأضاف: كلما اتجهنا شمالاً حتى الأجواء الجنوبية لمنطقة تبوك مروراً بمنطقة مكة المكرمة فإن فرصة البرد ورادة مع رياح هابطة. الرجاء الحيطة وتجنب الأودية لتجنب مخاطر السيول. Advertisements 26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440 09:27 PM قال: يجب الحيطة وتجنب الأودية لتجنب مخاطر السيول قال: يجب الحيطة وتجنب الأودية لتجنب مخاطر السيول توقع خبير الأرصاد حسن كراني أن فرصة هطول الأمطار على مناطق لازالت واردة. وقال عبر حسابه في تويتر: ما زالت فرصة هطول الأمطار واردة على الجنوبية الغربية، المصايف وشرقها. وأضاف: كلما اتجهنا شمالاً حتى الأجواء الجنوبية لمنطقة تبوك مروراً بمنطقة مكة المكرمة فإن فرصة البرد ورادة مع رياح هابطة. الرجاء الحيطة وتجنب الأودية لتجنب مخاطر السيول. ، كراني: فرصة هطول أمطار رعدية على تبوك مروراً بمكة ،

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