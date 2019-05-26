، مكة .. العثور على المفقود "العضلي" متوفّى داخل عمارة بمخطط ولي العهد ،

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عثرت أسرة (العضلي) على ابنها المفقود "مقبل" عصر اليوم الأحد متوفّى بإحدى العمائر – تحت الإنشاء - بمخطط ولي العهد جنوب مكة المكرمة، وذلك بعد مرور أسبوعين على فقدانه.
وكانت أسرة العضلي قد فقدت ابنها "مقبل حسن العضلي - 22 عامًا" يوم الأربعاء قبل الماضي؛ حيث لم يكن يعاني من أي اعتلالات نفسية، وقد سافر من منزل أسرته بمحافظة الليث إلى مكة المكرمة، وكان يتواصل مع أسرته من هناك، إلا أنه انقطعت أخباره فجأة وهاتفه المحمول مغلق؛ مما دفع أسرته إلى إبلاغ الجهات الأمنية.
وكان شقيقه "فائز" قد أكّد لـ"الخليج 365" في تصريح سابق، أن شقيقه "مقبل" شُوهِد في أحد مخططات ولي العهد جنوب مكة المكرمة بعد فقدانه بأسبوع، لكنه سرعان ما اختفى عن الأنظار. إلا أنه عثر عليه اليوم متوفّى بعد مرور أسبوعين على فقدانه. وقد باشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة وتم نقل الجثمان لأحد مستشفيات العاصمة المقدسة لحين الانتهاء من التحقيقات ومعرفة أسباب الوفاة.
مكة .. العثور على المفقود "العضلي" متوفّى داخل عمارة بمخطط ولي العهدعوض الفهمي الخليج 365 2019-05-26
عثرت أسرة (العضلي) على ابنها المفقود "مقبل" عصر اليوم الأحد متوفّى بإحدى العمائر – تحت الإنشاء - بمخطط ولي العهد جنوب مكة المكرمة، وذلك بعد مرور أسبوعين على فقدانه.
وكانت أسرة العضلي قد فقدت ابنها "مقبل حسن العضلي - 22 عامًا" يوم الأربعاء قبل الماضي؛ حيث لم يكن يعاني من أي اعتلالات نفسية، وقد سافر من منزل أسرته بمحافظة الليث إلى مكة المكرمة، وكان يتواصل مع أسرته من هناك، إلا أنه انقطعت أخباره فجأة وهاتفه المحمول مغلق؛ مما دفع أسرته إلى إبلاغ الجهات الأمنية.
وكان شقيقه "فائز" قد أكّد لـ"الخليج 365" في تصريح سابق، أن شقيقه "مقبل" شُوهِد في أحد مخططات ولي العهد جنوب مكة المكرمة بعد فقدانه بأسبوع، لكنه سرعان ما اختفى عن الأنظار. إلا أنه عثر عليه اليوم متوفّى بعد مرور أسبوعين على فقدانه. وقد باشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة وتم نقل الجثمان لأحد مستشفيات العاصمة المقدسة لحين الانتهاء من التحقيقات ومعرفة أسباب الوفاة.
26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
09:21 PM
بعد أسبوعين من فقدانه .. والجهات الأمنية تُجري تحقيقاتها لمعرفة أسباب الوفاة
عثرت أسرة (العضلي) على ابنها المفقود "مقبل" عصر اليوم الأحد متوفّى بإحدى العمائر – تحت الإنشاء - بمخطط ولي العهد جنوب مكة المكرمة، وذلك بعد مرور أسبوعين على فقدانه.
وكانت أسرة العضلي قد فقدت ابنها "مقبل حسن العضلي - 22 عامًا" يوم الأربعاء قبل الماضي؛ حيث لم يكن يعاني من أي اعتلالات نفسية، وقد سافر من منزل أسرته بمحافظة الليث إلى مكة المكرمة، وكان يتواصل مع أسرته من هناك، إلا أنه انقطعت أخباره فجأة وهاتفه المحمول مغلق؛ مما دفع أسرته إلى إبلاغ الجهات الأمنية.
وكان شقيقه "فائز" قد أكّد لـ"الخليج 365" في تصريح سابق، أن شقيقه "مقبل" شُوهِد في أحد مخططات ولي العهد جنوب مكة المكرمة بعد فقدانه بأسبوع، لكنه سرعان ما اختفى عن الأنظار. إلا أنه عثر عليه اليوم متوفّى بعد مرور أسبوعين على فقدانه. وقد باشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة وتم نقل الجثمان لأحد مستشفيات العاصمة المقدسة لحين الانتهاء من التحقيقات ومعرفة أسباب الوفاة.
، مكة .. العثور على المفقود "العضلي" متوفّى داخل عمارة بمخطط ولي العهد ،
المصدر : الخليج 365
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