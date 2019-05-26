، شاهد من جازان .. الأمطار تجري السيول والشلالات وتفيض "سد عمود" ،

محمد بن مسعود - الدمام - من غزيرة إلى متوسطة وشملت أجزاء من الداير وفيفاء والعيدابي وهروب

شهدت منطقة جازان اليوم أمطاراً غزيرة إلى متوسطة في أجزاء من محافظات الداير وفيفاء والعيدابي وهروب والريث، أجرت السيول والشلالات، وتسببت في فيضان سد وادي عمود بمحافظة الريث.

وازدانت أجواء منطقة جازان عصر اليوم بالأمطار في مختلف والمحافظات، وشهدت محافظة الريث أمطاراً غزيرة جرت على إثرها السيول والشلالات، فيما فاض سد وادي عمرد وهو أحد السدود الصغيرة وجرت السيول بكثافة في المحافظة.

Advertisements