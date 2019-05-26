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أمير الباحة يوجه بتغذية ماكينات الصراف الآلي بالنقد خلال إجازة العيد

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مراسل المواطن 0 تبليغ

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2019-05-26

أمير الباحة يوجه بتغذية ماكينات الصراف الآلي بالنقد خلال إجازة العيد

متابعات الخليج 365- محمدالمقصّي- الباحة

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، في تعميم لكافة أفرع البنوك والمصارف بالمنطقة، بأهمية تغذية ماكينات الصراف الآلي في الطرق الرئيسية وداخل مدن المنطقة، والمحافظات والأماكن، التي تشهد كثافة عددية بالنقد، خصوصًا فترة الإجازات الرسمية، وخاصة إجازة العيد.

يأتي ذلك لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين بالمنطقة مع أهمية المتابعة المستمرة لتلك التغذية وسد النقص إن وجد في أسرع وقت.





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