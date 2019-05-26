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2019-05-26 فيديو.. إنقاذ شاب حاصرته النيران خارج شقته بعد احتراقها متابعات الخليج 365 - متابعة نجح رجال الدفاع المدني بإيطاليا في إنقاذ شاب علق خارج شقته، بعد أن حاصرته النيران في العاصمة روما. Advertisements وتمكن الشاب من الخروج من النافذة والتمدد على حافة الجدار الخارجي للمبنى حتى وصل رجال الإطفاء واستخدموا سلم عربة الإطفاء وإنزاله.









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