فيديو .. متى ليلة القدر ؟ الشيخ المطلق يجيب

2019-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

حث عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق على اغتنام العشر الأواخر من رمضان؛ في الطاعات والاجتهاد فيها وتحري ليلة القدر؛ أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم.

ولفت الشيخ المطلق خلال استضافته على قناة السعودية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في هذه الأيام العشر، حيث ينقطع عن أمور الدنيا التماسًا لليلة القدر ويأمر أصحابه بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان.

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وتحدث الشيخ المطلق عن فضل ليلة القدر بوجه خاص وفضل الليالي العشر بوجه عام، والتي رجح العلماء أنها أفضل من كل ليالي العام؛ حيث إن عبادة ليلة القدر تعادل عبادة ألف شهر أي ما يزيد عن 83 عامًا.