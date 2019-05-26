مدير مركز الفلك الدولي : رمضان 30 يومًا في هذه الدول

2019-05-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

بالرغم من أن العديد من خبراء الفلك يؤكدون أن عيد الفطر سيكون يوم الرابع من شهر يونيو المقبل، بحيث تكون عدة الشهر الكريم 29 يومًا يرى مدير مركز الفلك الدولي أن هذا الأمر غير صحيح.

وأكد المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن رؤية الهلال يوم 29 رمضان ستكون مستحيلة في شرق العالم الإسلامي، وستكون غير ممكنة في العالم العربي والمنطقة بسبب حدوث الاقتران أثناء النهار.

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ولفت إلى أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 6 مايو 2019م، وعليه ستتحرى هذه الدول هلال شهر شوال (عيد الفطر) لعام 1440هـ يوم الاثنين 3 يونيو، وفي ذلك اليوم سيغيب القمر قبل غروب الشمس في شرق العالم الإسلامي (مثل إندونيسيا) وفي شمال العالم الإسلامي (مثل كازاخستان)، وعليه ستكون رؤية الهلال مستحيلة في تلك المناطق، وبالنسبة للمنطقة العربية ووسط وغرب العالم الإسلامي فإن القمر سيغيب يوم الاثنين بعد فترة قصيرة جدًّا من غروب الشمس ليست كافية لرؤيته بأي وسيلة، وذلك وفقًا للدراسات العلمية الميدانية لرصد الأهلة.

وكان المركز الدولي للفلك قد أكد في وقت سابق من هذا الشهر أن وضع الهلال بعد غروب شمس يوم الاثنين 3 يونيو في مختلف دول العالم الإسلامي سيكون كما يلي:

في جاكرتا وكوالالمبور سيغيب القمر قبل دقيقة من غروب الشمس، وبالتالي فإن رؤية الهلال مستحيلة من إندونيسيا وماليزيا.

في الرياض سيكون عمر القمر المركزي عند غروب الشمس خمس ساعات و37 دقيقة، وسيغيب القمر بعد ثلاث دقائق من غروب الشمس. وعند اكتمال غروب قرص الشمس في الساعة 06:39 مساء بتوقيت السعودية سيكون ارتفاع القمر عن الأفق نصف درجة فقط، ومن المعلوم أن رؤية الهلال الصغير عندما يكون ارتفاعه عن الأفق أقل من درجة غير ممكنة.

في بغداد والكويت والمنامة وأبو ظبي سيغيب القمر بعد دقيقتين من غروب الشمس.

في الدوحة سيغيب القمر بعد ثلاث دقائق من غروب الشمس.

في عمّان والقدس ودمشق وبيروت سيغيب القمر بعد أربع دقائق من غروب الشمس.

في مكة المكرمة سيغيب القمر بعد خمس دقائق من غروب الشمس.

في صنعاء وفي أقصى جنوب غرب مصر سيغيب القمر بعد ست دقائق من غروب الشمس.

في طرابلس وتونس سيغيب القمر بعد سبع دقائق من غروب الشمس.

في الخرطوم سيغيب القمر بعد ثماني دقائق من غروب الشمس.

في أقصى جنوب الجزائر سيغيب القمر بعد إحدى عشرة دقيقة من غروب الشمس.

وعليه ووفقًا للمعايير الفلكية والأرصاد السابقة للهلال، فإن رؤية الهلال يوم الاثنين من جميع المناطق سالفة الذكر غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب ولا حتى باستخدام تقنية التصوير الفلكي الرقمي (CCD) فائقة القوة؛ وذلك لأن البعد الزاوي للقمر عن الشمس يومها ضئيل بحيث يتراوح ما بين ثلاث درجات في الشرق وأربع درجات في الوسط وخمس درجات في غرب إفريقيا.

وتابع المركز أنه فيما يتعلق بالدول التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، ومنها بروناي وباكستان وبنجلادش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية، فسيتم تحري هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 4 يونيو، وستكون رؤية الهلال ممكنة في ذلك اليوم منها، وعليه فمن المتوقع أن يكون يوم العيد في تلك الدول يوم الأربعاء 5 يونيو.