الان تتابع دعم “حملة السجناء” في الأفلاج تصل لأكثر من 600 ألف ريال للإفراج عن 15 نزيلا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأفلاج - الخليج 365
تلقت حملة تفريج كربة السجناء في الأفلاج دعما من عدد من فاعلي الخير بمليع “656.880 ألف” ريال للإفراج عن 15 نزيلا مطالبين بسداد 1.471.000 ريال.
وكانت جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية قد نظمت عصر أمس السبت حملة للإفراج عن سجناء الحقوق المالية بالمحافظة بعد تحديد من عدد ممّن تنطبق عليهم شروط لجنة السجناء ”تراحم” وهم 15 نزيلاً أغلبهم سعوديين مطالبين بتسديد مبلغ إجماليه 1.471.000 ريال، تلقت الحملة بالساعات الأولى من انطلاقها، دعمًا من فاعل خير بـ 656.880 ألف ريال من عدد من فاعلي الخير.
ويطالب الأهالي من رجال الأعمال والقادرين بالتفريج عن من أجبرتهم ظروفهم الوقوف خلف القضبان بعد عجزهم عن تسديد ديونهم من خلال التبرع في حسابات الحملة.
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