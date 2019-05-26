الان تتابع أمير مكة يوجه بتوزيع وجبات سحور يوميا على ضيوف الرحمن طيلة العشر الأواخر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:22 م, 26 مايو 2019 م التعليقات: 0 مكة المكرمة- الخليج 365- محمد السويهري بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بدأت لجنة السقاية والرفادة بالإمارة ، أمس ، في توزيع وجبات سحور على ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام، وتستمر طيلة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وسيتم توزيع وجبات السحور على ضيوف الرحمن حول المسجد الحرام والساحات المحيطة به ومحطات انتظار الحافلات نظراً لضيق الوقت بين صلاتَيّ التهجد والفجر، وذلك بمشاركة 57 من الجمعيات الخيرية والأفراد.

يذكر أن لجنة السقاية والرفادة تقوم بتنظيم ومتابعة الجهات مقدمة الطعام الخيري، وتسعى لتقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين.

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