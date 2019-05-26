الان تتابع الرهيدي متحدياً: “جوائز السعودية” الأول بلا منازع في رمضان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - الرياض

أعلن عبدالمجيد الرهيدي، مقدم برنامج “جوائز السعودية”، الذي يعرض يوميا على شاشة قناة SBC، التحدي، وقال إن برنامجه يعد الأول بلا منازع على قائمة برامج المسابقات في شهر رمضان المبارك.

وقال الرهيدي: بكل فخر، نحن البرنامج الوحيد الذي يظهر يوميا (ترند) في تويتر، وأكثر برنامج يتفاعل معه الجمهور، ويغني له الجميع لزمته الشهيرة: فلوس كااش مني مني.

سر النجاح

ويشتهر مقدم البرنامج عبدالمجيد الرهيدي بخفة دمه وأدائه للعديد من الأدوار الدرامية والكوميدية بحرفية عالية أشاد بها العديد من النقاد والمشاهدين، حتى أصبح أحد أهم ركائز النجاح الرمضاني من خلال المسلسلات أو برنامجه “جوائز السعودية” الذي يقدم جوائز مالية للمتسابقين تقدر بملايين الريالات.

وكشف مقدم البرنامج عبدالمجيد الرهيدي أن قيمة جوائز البرنامج تصل إلى 6 ملايين ريال، مع تواجد عدة جهات راعية من شركات طيران وسيارات وبنوك وغيرها يقدمون العديد من الجوائز للمتسابقين.

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وأشار الرهيدي أن سر هذا نجاح البرنامج يعود إلى العلاقة المميزة التي نشأت بينه وبين جمهور البرنامج، وبدأت تزيد شيئا فشيئا، منذ شهر رمضان العام الماضي وحتى هذا اليوم.

وقال إنه حين يلتقي بالمتسابقين في الأماكن العامة يؤكدون له متابعة وإعجاب جميع أفراد الأسرة كباراً وصغاراً بطريقة تقديمه ومواقفه وقفشاته المضحكة التي تضيف على البرنامج الكثير من الترفيه إلى جانب المعلومات القيمة التي يتلقفها المتابع من خلال أسئلة الرهيدي.

هاشتاق ترند



تصدر برنامج “جوائز السعودية”، قائمة أكثر برامج المسابقات تفاعلاً ومشاهدة خلال شهر رمضان المبارك، حيث واصل نجاحاته الكبيرة التي حققها خلال الفترة الماضية، وأصبح البرنامج، خلال عام واحد فقط، محطة ثابتة للجمهور السعودي والعربي لابد من المرور عليها، والتوقف عندها بشكل يومي، والاستمتاع بالأجواء الجميلة التي يتميز بها البرنامج، إضافة إلى الربح الكبير الذي يوفره البرنامج للمشاهدين.

ويقدم الرهيدي برنامجه بشكل مختلف بعيداً عن الرتابة والتقليدية وبأفكار وأساليب مغايرة لما يقدم في برامج المسابقات على القنوات الأخرى، ويشهد تفاعلاً كبيراً من كافة شرائح المجتمع مع الرقصات والعبارات المضحكة التي يرددها الرهيدي، إضافة إلى أن هاشتاق برنامج جوائز السعودية يتصدر طيلة أيام شهر رمضان الترند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأصبحت “اللزمة” التي يقدمها الرهيدي خلال برنامجه حديث المتسابقين والمشاهدين على موقع التواصل الاجتماعي بعد أن ضجت بالآلاف من الفيديوهات للأطفال وأسرهم وهم يرددون “فلوووس كاااش موني موني”.

يذكر أن برنامج جوائز السعودية يعرض طيلة أيام شهر رمضان المبارك على قنوات السعودية و SBC عند الساعة 12:00 صباحاً.