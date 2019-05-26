الان تتابع أمير الباحة يشدد على المصارف تغذية ماكينات الصراف بالنقد خلال إجازة العيد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:33 م, 26 مايو 2019 م التعليقات: 0 الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، في تعميم لكافة أفرع البنوك والمصارف بالمنطقة بأهمية تغذية ماكينات الصراف الآلي في الطرقات الرئيسية وداخل مدن المنطقة والمحافظات والأماكن التي تشهد كثافة عددية بالنقد خصوصا فترة الإجازات الرسمية وخاصة إجازة العيد لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين بالمنطقة مع أهمية المتابعة المستمرة لتلك التغذية وسد النقص إن وجد في أسرع وقت.

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