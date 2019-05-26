شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب هذه الطرق في جدة ومكة أثناء القمم الـ3 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

طالب مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد البسامي من الجميع باختيار الخطوط البديلة والابتعاد عن طريق الملك عبدالعزيز وطريق الأندلس وجسر الميناء في جدة، والدائري الثالث وطريق العزيزية وانفاق السد من الجهة الشرقية في مكة المكرمة، وذلك أثناء انعقاد "قمم مكة" التي ستكون في الفترة من 25 إلى 27 رمضان.

وأكد اللواء البسامي في حديث لقناة العربية أنه سيتم التقليل من دخول السيارات الصغيرة إلى المنطقة المركزية، داعياً التوجه إلى محطات النقل العام للتنقل.