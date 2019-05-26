شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يختتم توزيع 10 آلاف سلة رمضانية في الضفة الغربية وغزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الإغاثي الرمضاني لتوزيع السلال الغذائية على الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتغطية معظم المناطق هناك، بواقع 10 آلاف سلة غذائية بلغ وزنها 420 طناً.

وتُلبي السلة الغذائية الواحدة كافة احتياجات الأسرة الأساسية اللازم توافرها في كل منزل، في ظل ما يواجهه الأشقاء الفلسطينيين من مشاكل في الأمن الغذائي وارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى مستويات كبيرة.

الجدير بالذكر، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقوم بتنفيذ هذا البرنامج الرمضاني بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وما زال العمل جارٍ على توزيع وجبات إفطار الصائم البالغة 34 ألف وجبة، في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لكافة المحتاجين.