محمد بن مسعود - الدمام - رصدتها "الخليج 365".. هطلت عصر اليوم وشملت القرى المجاورة لها وضواحيها هطلت، عصر اليوم، أمطار متوسطة، على المراكز الشمالية لمحافظة بلقرن، شملت البظاظة وضواحيها، وأدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب. عدسة "الخليج 365" رصدت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت البظاظة والقرى المجاورة لها بالفيديو.. أمطار متوسطة على "بظاظة" بلقرن تُجري الأودية وتروي الشعاب سويد الحارثي الخليج 365 2019-05-26 هطلت، عصر اليوم، أمطار متوسطة، على المراكز الشمالية لمحافظة بلقرن، شملت البظاظة وضواحيها، وأدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب. عدسة "الخليج 365" رصدت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت البظاظة والقرى المجاورة لها Advertisements 26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440 08:40 PM رصدتها "الخليج 365".. هطلت عصر اليوم وشملت القرى المجاورة لها وضواحيها رصدتها "الخليج 365".. هطلت عصر اليوم وشملت القرى المجاورة لها وضواحيها هطلت، عصر اليوم، أمطار متوسطة، على المراكز الشمالية لمحافظة بلقرن، شملت البظاظة وضواحيها، وأدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب. عدسة "الخليج 365" رصدت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت البظاظة والقرى المجاورة لها ، بالفيديو.. أمطار متوسطة على "بظاظة" بلقرن تُجري الأودية وتروي الشعاب ،

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