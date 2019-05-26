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محمد بن مسعود - الدمام - قلد محافظ الأفلاج تركي الهزاني، اليوم بمكتبه، مدير مخفر شرطة البديع المقدم عبدالله إبراهيم الغنام، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة عقيد، وذلك بحضور مدير شرطة الأفلاج العقيد محمد العاصمي.
وقدم الهزاني للغنام التهنئة بالرتبة الجديدة، وحثه على بذل مزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن الغالي.
من جهته عبَّر "الغنام" عن اعتزازه بالثقة الملكية الغالية، سائلاً الله أن يوفقه في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
محافظ الأفلاج يقلّد "مدير مخفر البديع" رتبة "عقيد"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-26
قلد محافظ الأفلاج تركي الهزاني، اليوم بمكتبه، مدير مخفر شرطة البديع المقدم عبدالله إبراهيم الغنام، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة عقيد، وذلك بحضور مدير شرطة الأفلاج العقيد محمد العاصمي.
وقدم الهزاني للغنام التهنئة بالرتبة الجديدة، وحثه على بذل مزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن الغالي.
من جهته عبَّر "الغنام" عن اعتزازه بالثقة الملكية الغالية، سائلاً الله أن يوفقه في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
08:09 PM
قلد محافظ الأفلاج تركي الهزاني، اليوم بمكتبه، مدير مخفر شرطة البديع المقدم عبدالله إبراهيم الغنام، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة عقيد، وذلك بحضور مدير شرطة الأفلاج العقيد محمد العاصمي.
وقدم الهزاني للغنام التهنئة بالرتبة الجديدة، وحثه على بذل مزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن الغالي.
من جهته عبَّر "الغنام" عن اعتزازه بالثقة الملكية الغالية، سائلاً الله أن يوفقه في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
، محافظ الأفلاج يقلّد "مدير مخفر البديع" رتبة "عقيد" ،
المصدر : الخليج 365
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