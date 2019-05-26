محمد بن مسعود - الدمام - قال: وقع على طريق الشيخ الشبيلي.. ولم تسجل أي إصابات أخمدت فرق الدفاع المدني في عنيزة حريقاً شب في محل مفروشات. وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني عنيزة حريقاً اندلع في محل مفروشات وأثاث منزلي على طريق الشيخ الشبيلي، دون أي إصابات ولله الحمد. "مدني عنيزة" يخمد حريقاً شب في محل مفروشات وأثاث منزلي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-26 أخمدت فرق الدفاع المدني في عنيزة حريقاً شب في محل مفروشات. وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني عنيزة حريقاً اندلع في محل مفروشات وأثاث منزلي على طريق الشيخ الشبيلي، دون أي إصابات ولله الحمد. Advertisements 26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440 08:01 PM قال: وقع على طريق الشيخ الشبيلي.. ولم تسجل أي إصابات قال: وقع على طريق الشيخ الشبيلي.. ولم تسجل أي إصابات أخمدت فرق الدفاع المدني في عنيزة حريقاً شب في محل مفروشات. وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني عنيزة حريقاً اندلع في محل مفروشات وأثاث منزلي على طريق الشيخ الشبيلي، دون أي إصابات ولله الحمد. ، "مدني عنيزة" يخمد حريقاً شب في محل مفروشات وأثاث منزلي ،

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