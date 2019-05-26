محمد بن مسعود - الدمام - عبر إنفوغرافيك.. "العدل" توضح الـ٥ تحديثات غير المسبوقة في مراحل عقد الزواج عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-26 نشرت وزارة العدل إنفوغرافيك توضيحيًّا عن التحديثات الجديدة التي تم إقرارها لمراحل عقد الزواج التي بدأ تطبيقها تدريجيًّا في مدينة الرياض. 26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440 07:34 PM Advertisements نشرت وزارة العدل إنفوغرافيك توضيحيًّا عن التحديثات الجديدة التي تم إقرارها لمراحل عقد الزواج التي بدأ تطبيقها تدريجيًّا في مدينة الرياض. ، عبر إنفوغرافيك.. "العدل" توضح الـ٥ تحديثات غير المسبوقة في مراحل عقد الزواج ،

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