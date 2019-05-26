سعودي أوجيه تدرس التصفية وفق نظام الإفلاس

كشفت مصادر عن أن شركة “سعودي أوجيه” تدرس حاليا كل الخيارات القانونية المتاحة أمامها، من بينها التقدم بطلب فتح إجراء للتصفية وفقا لنظام الإفلاس.

وأوضحت المصادر وفقا لـ”العربية”، أن الشركة تتوقع أن تقوم المحكمة التجارية في الرياض بقبول الطلب خلال ثلاثة إلى ستة أشهر.

ولفتت المصادر إلى أن عدد المطالبات على سعودي أوجيه بلغت 45 ألف طلب تتضمن الدائنين وموظفي الشركة، مشيرة إلى أن قيمة مديونية الشركة بلغت ما بين 25 و30 مليار ريال.